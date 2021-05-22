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Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı'nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz'in paylaştığı Maraşlı dizisinin merakla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicilerinden tam not alan dizinin, 19. bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana ''Celal Kün hapisten çıkmış!'' sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı 19. bölüm fragmanı…

22.05.2021 18:21 - Son Güncelleme: 22.05.2021 18:22
Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

Kadrosunda Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecanı kat kat arttırdı. Peki Maraşlı, 19. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları…

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Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

19. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar.

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur.

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir.

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir.

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez.