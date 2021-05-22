Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı’nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti: ''Celal Kün hapisten çıkmış!''
Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor! Maraşlı'nın 19. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz'in paylaştığı Maraşlı dizisinin merakla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicilerinden tam not alan dizinin, 19. bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana ''Celal Kün hapisten çıkmış!'' sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı 19. bölüm fragmanı…
Kadrosunda Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecanı kat kat arttırdı. Peki Maraşlı, 19. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları…