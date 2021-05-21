Güç savaşı başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin’in 2. bölüm fragmanı nefes kesti
Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini konu alan dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İlk bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizi 2. bölüm fragmanıyla ise nefes kesti. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölüm fragmanı…
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde neler yaşandı?
CESARETİ İLE GÖZ DOLDURDU!
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin'in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. Şehzade Celaleddin, uzun süredir peşinde olduğu aslanı avlayabilmek için zekice bir tuzak kurmuştu. Aslanın karşısına silahsız çıkan ve elinde tuttuğu kanlı et parçası sayesinde peşine takılmasını sağlayan Celaleddin, aslanla ölümcül bir oyun oynadı.
Labirent gibi dizilmiş kayalıkların arasında vahşi aslanla adeta köşe kapmaca oynayan Celaleddin, nefes kesen kovalamacanın ardından aslanı kurduğu tuzağa çekmeyi başardı. Hazırladığı kafesin kapısındaki ipi keserek aslanı hapseden Celaleddin, hayatını ortaya koyduğu avdan alnının akıyla çıkmış oldu ve "Ne zamandır peşindeydik. Bugüne kısmetmiş" dedi.
KUTLU BİKE'Yİ ÖLÜMDEN KURTARDI
Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaptı. Ava çıkan Cengiz Han'ın kendileriyle görüşemeyeceği bildirilince Harzemşah kafilesi başkente dönmek üzere yola çıkmaya karar verdi. Tam da bu sırada esir Kutlu Bike'nin kaçtığı ortaya çıktı ve Cebe, kafileyi aramak istedi. Oysa Celaleddin planını çoktan yapmıştı.