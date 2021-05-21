Güç savaşı başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin’in 2. bölüm fragmanı nefes kesti

KUTLU BİKE'Yİ ÖLÜMDEN KURTARDI

Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaptı. Ava çıkan Cengiz Han'ın kendileriyle görüşemeyeceği bildirilince Harzemşah kafilesi başkente dönmek üzere yola çıkmaya karar verdi. Tam da bu sırada esir Kutlu Bike'nin kaçtığı ortaya çıktı ve Cebe, kafileyi aramak istedi. Oysa Celaleddin planını çoktan yapmıştı.