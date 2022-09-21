Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV'yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları
Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV'yi izledi Ben Bu Cihana Sığmazam reytinglerde rakiplerini tokatladı. Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan Saban gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları ve ilk bölümde yaşananlar...
Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV'yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO
"BBCS" ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,23 izlenme oranı ve %23,28 izlenme payı, AB'de %5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı 20+ABC1'de %7,80 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan dizi oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. Bölüm etiketi #BBCS ve dizi adı olan #BenBuCihanaSığmazam bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
ŞEHRİN SAHİBİ GERİ DÖNDÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 1. Bölümünde nefesler tutuldu. Cezayir Türk, 15 yıl önce öldü gösterilerek Temur Turan adıyla Özbekistan'a gitti. Mecburen gittiği Özbekistan'da yeni bir yaşam kurdu. Orada eşi ve çocuğuyla kurduğu hayatta aklında hep geride bıraktığı diğer ailesi vardı.