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Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV'yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV'yi izledi Ben Bu Cihana Sığmazam reytinglerde rakiplerini tokatladı. Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan Saban gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları ve ilk bölümde yaşananlar...

21.09.2022 11:02 - Son Güncelleme: 21.09.2022 11:02
Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV’yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV'yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV’yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

"BBCS" ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,23 izlenme oranı ve %23,28 izlenme payı, AB'de %5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı 20+ABC1'de %7,80 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan dizi oldu.

Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV’yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. Bölüm etiketi #BBCS ve dizi adı olan #BenBuCihanaSığmazam bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!


Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV’yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

#BenBuCihanaSığmazam Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sırada yer alırken #BBCS üçüncü sıraya kadar yükselerek bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Oktay Kaynarca yine zirvede! Türkiye ATV’yi izledi işte Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

ŞEHRİN SAHİBİ GERİ DÖNDÜ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 1. Bölümünde nefesler tutuldu. Cezayir Türk, 15 yıl önce öldü gösterilerek Temur Turan adıyla Özbekistan'a gitti. Mecburen gittiği Özbekistan'da yeni bir yaşam kurdu. Orada eşi ve çocuğuyla kurduğu hayatta aklında hep geride bıraktığı diğer ailesi vardı.

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