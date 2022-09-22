Kurtlar Vadisi'nde Elif rolü onun olacaktı! Reddettiğine pişman oldu! 20 yıl sonra gelen şok itiraf! Özgü Namal yerine...
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizi ve film serisi hala günümüzde en çok izlenen diziler arasında bulunuyor. Televizyon ekranlarında büyük ses getiren bu diziden birbirinden ünlü ve başarılı oyuncular da yer almıştı. Dizide Elif rolünü canlandıran güzel oyuncu Özgü Namal da oyuncu kadrosunun içinde yerini aldı. 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminin galasında gündemi derinden sallayacak bir iddia ortaya atıldı.
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Özgü Namal Elif Eylül karakterini canlandırmıştı. 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminin galasında ortaya çıkan bir iddia gündemi derinden sallamıştı.
Deniz Akkaya'ya sorulan: "Özgü Namal'dan önceki Elif Eylül siz miydiniz?" sorusunun ardından Deniz Akkaya: "Bana bu teklif gelmişti" yanıtını vermişti. Bu sorunun ardından yıllar sonra diziyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Elif Eylül karakteri için Deniz Akkaya'ya da teklif gittiği yıllar sonra ortaya çıktı. Bir muhabirin sorusu üzerine Deniz Akkaya kendisine de teklif geldiğini dile getirdi.
HERKES ONU MERAK EDİYORDU
2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminin galasında bomba bir iddia ortaya atılmış ve muhabirler bu konu hakkında ünlü bir oyuncuya soru yöneltmişti.