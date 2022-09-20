İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı: "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..."

Atv'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in yer aldığı dizi milyonları ekran başına kilitlerken #BBCS etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Firuze’nin yüzüğü çıkardığı görüldüğü fragmana Cezayir’in "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..." sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı...