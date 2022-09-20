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İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı: "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..."

İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı: "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..."
20.09.2022 23:13

OTOMATİK OYNAT

Ben Bu Cihana Sığmazam 00:50
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Ben Bu Cihana Sığmazam 01:56
Ben Bu Cihana Sığmazam 1....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:56
"Bir imparator ölecekse,...
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:54
Ben Bu Cihana Sığmazam 2....
Ben Bu Cihana Sığmazam 00:43
Ben Bu Cihana Sığmazam 1....

Atv'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in yer aldığı dizi milyonları ekran başına kilitlerken #BBCS etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Firuze’nin yüzüğü çıkardığı görüldüğü fragmana Cezayir’in "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..." sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı...

Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

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