Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: "Pişmanım"
Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu. 15 yaşındaki evladını arayan anne Sevim Karaca'nın ne feryadı diniyordu ne de gözyaşı. Nedeni ise 48 yaşındaki servis şoförünün kızını kaçırmış olmasıydı... Kendisinden 33 yaş küçük küçük kızın kendisinin yanında olmadığını iddia eden Nurettin Arslan'ın yalanlarını Müge Anlı ortaya çıkardı. O fotoğrafa ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yaşananların ardından emniyet güçleri harekete geçti. Nurettin Arslan, canlı yayında gözaltına alındı. Peki, Nurettin Arslan'ın cezası ne oldu? İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı sapık servis şoförü hakkında karar!
21.09.2022 10:25 - Son Güncelleme: 21.09.2022 10:42
O FOTOĞRAFIN BEDELİ CEZAEVİ!
Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu...
Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, kızını 48 yaşındaki Nurettin isimli bir adamın kaçırdığını ileri sürdü.
15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın ekibine açıklamalarda bulundu. Nurettin Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: