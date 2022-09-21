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Haberler Televizyon Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: "Pişmanım"

Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: "Pişmanım"

Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu. 15 yaşındaki evladını arayan anne Sevim Karaca'nın ne feryadı diniyordu ne de gözyaşı. Nedeni ise 48 yaşındaki servis şoförünün kızını kaçırmış olmasıydı... Kendisinden 33 yaş küçük küçük kızın kendisinin yanında olmadığını iddia eden Nurettin Arslan'ın yalanlarını Müge Anlı ortaya çıkardı. O fotoğrafa ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yaşananların ardından emniyet güçleri harekete geçti. Nurettin Arslan, canlı yayında gözaltına alındı. Peki, Nurettin Arslan'ın cezası ne oldu? İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı sapık servis şoförü hakkında karar!

21.09.2022 10:25 - Son Güncelleme: 21.09.2022 10:42
Müge Anlı’daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: Pişmanım

O FOTOĞRAFIN BEDELİ CEZAEVİ!

Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu...

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Müge Anlı’daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: Pişmanım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sevim Hanım, garson olarak çalışan 15 yaşında kızı Yasemin Salman'dan günlerdir haber alamadığını ifade etti.

Müge Anlı’daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: Pişmanım

Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, kızını 48 yaşındaki Nurettin isimli bir adamın kaçırdığını ileri sürdü.

Müge Anlı’daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: Pişmanım

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Yasemin Salman'ı kaçıran Nurettin Arslan kelepçelenerek gözaltına alındı | Video

Müge Anlı’daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: Pişmanım

15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın ekibine açıklamalarda bulundu. Nurettin Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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