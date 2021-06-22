Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm yapımları geride bıraktı. Program, Tüm Kişiler kategorisinde %5,51 reyting ve %38,32 izlenme payı alarak birinci oldu.