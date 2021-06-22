Vav TV İzle

Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'yı izledi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katili bulundu mu? İşte Müge Anlı'da bugün (22 Haziran 2021) yaşananlar...

22.06.2021 13:40 - Son Güncelleme: 22.06.2021 14:18
Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm yapımları geride bıraktı. Program, Tüm Kişiler kategorisinde %5,51 reyting ve %38,32 izlenme payı alarak birinci oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınında, Konya'da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 2,5 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Çiftin çocukları ve ailesi yıllardır "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?" sorusuna yanıt arıyor.

Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.

Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı.

Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...

Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.