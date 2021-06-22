Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'ya kilitlendi Necla ve Metin Büyükşen'in kar maskeli katili...
Oğlu, dünürü ve gelini sessizliği gömüldü! Türkiye Müge Anlı'yı izledi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katili bulundu mu? İşte Müge Anlı'da bugün (22 Haziran 2021) yaşananlar...
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm yapımları geride bıraktı. Program, Tüm Kişiler kategorisinde %5,51 reyting ve %38,32 izlenme payı alarak birinci oldu.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.