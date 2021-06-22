Kalp Yarası yayın tarihi belli oldu! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’i görenler 'birbirlerine çok yakışmışlar' diyor!
Kalp Yarası yayın tarihi belli oldu! Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası büyük bir merakla bekleniyor. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren Kalp Yarası, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile reyting rekorlarını altüst etmeye geliyor. Fragmanları ile heyecanı arttıran Kalp Yarası'nın başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in uyumu ise 'birbirlerine çok yakışmışlar' dedirtiyor.
Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile gümbür gümbür geliyor! Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı Atv'de ekran yolculuğuna başlıyor!
Çekimleri Hatay-Antakya'da tüm hızıyla devam eden Kalp Yarası'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı nefes kesti. Yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen dizinin fragmanında, Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin veliahdı Ferit'in düğün gününde yaptığı büyük sürpriz yer aldı.
Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak Kalp Yarası, Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.