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Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu… O Ses Türkiye jürisinden bomba proje!

Magazin gündeminde büyük ses getiren bir haber geldi ve O Ses Türkiye jürisinden bomba proje detayı sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Bu yıl koronavirüs nedeniyel TV8'de O Ses Türkiye sezonu yayınlanmadı ve jüriler de uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Aralarındaki bir isimden müjdeli haber geldi ve hayranları bu habere çok sevinecek. Uzun bir aradan sonra yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönecek olan ismin yanında yer alacak kadro da belli oldu. İşte detaylar…

23.06.2021 09:03 - Son Güncelleme: 23.06.2021 09:03
Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu… O Ses Türkiye jürisinden bomba proje!

Magazin gündeminde büyük ses getiren bir haber geldi ve O Ses Türkiye jürisinden bomba proje detayı sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Bu yıl koronavirüs nedeniyel TV8'de O Ses Türkiye sezonu yayınlanmadı ve jüriler de uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Aralarındaki bir isimden müjdeli haber geldi ve hayranları bu habere çok sevinecek. Uzun bir aradan sonra yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönecek olan ismin yanında yer alacak kadro da belli oldu. İşte detaylar…

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Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu… O Ses Türkiye jürisinden bomba proje!

O Ses Türkiye 2021 yılında koronavirüs salgınından dolayı ekranlara gelmedi. TV8'in fenomen yarışması jüri üyeleriyle de oldukça dikkat çekiyor ve hayatlarına dair bilgiler, gelişmeler merak konusu oluyor. O Ses Türkiye jürisinden sevilen isim uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor, yeni dizisinin kadrosu da belli oldu. Peki hangi dizide rol alacak, başrolü paylaşacağı isimlere dair bilgiler de geldi. İşte detaylar…

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu… O Ses Türkiye jürisinden bomba proje!

MURAT BOZ'UN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seda Bakan'la Öldür Beni Sevgilim filminde başrolü paylaşan Murat Boz OGM Medya'yla el sıkıştı.

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu… O Ses Türkiye jürisinden bomba proje!

Okul arkadaşı olan 3 kadının hikâyesini anlatan projede Sevgi karakterinin kansere yakalanmasıyla başlayan süreç olayların akışını değiştirecek.

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisinin kadrosu da belli oldu… O Ses Türkiye jürisinden bomba proje!

Dizinin kadrosunda Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış da yer alacak.