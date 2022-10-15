Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yeni dizisiyle rekor kırdı! Ortaya çıktı! Kitapta MACİDE HAMİLE kalıyor! İşte Gecenin Ucunda dizisinde olacaklar...
Gecenin Ucunda dizisi ekranlara gelmeye başladığı ilk andan itibaren büyük ilgi gördü. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin başrolünde yer aldığı dizi Peride Celal'in kitabından uyarlandı. Bu nedenle dizinin hayranları kitapta olanları oldukça merak etti. İşte kitaba göre dizide olacaklar ve konu hakkında merak edilenler...
15.10.2022 23:16 - Son Güncelleme: 15.10.2022 23:16
Daha önce Fatih Harbiye isimli dizide yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti o dizide tanışmış ve evlenmişti.
Şimdi ise Gecenin Ucunda isimli dizide yeniden başrolü paylaşarak büyük beğeni topladılar. Diznin hayranları büyük bir ilgiyle dizinin yayınlandığı Çarşamba gününü bekliyor.
Dizi hakkında sabrısızlanan binlerce kişi ise dizinin uyarlandığı Peride Celal'in aynı isimli kitabını araştırmaya başladı.