Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı stüdyoda gözyaşları sel oldu! Perize Allak kızına kavuştu 36 yıllık hasret canlı yayında son buldu
Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı stüdyoda gözyaşları sel oldu! Perize Allak kızına kavuştu 36 yıllık hasret canlı yayında son buldu. Perize Allak, 36 yıl önce kendisinden koparılan kızını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ardından 1986'da tren garına bırakılan Bahar Akaalp ve Gülsen Damgacı annelerini bulmak için canlı yayına katıldı. İki isimden hangisinin Perize Allak'ın kızı olduğu araştırılıyordu. Beklenen DNA sonucunu Müge Anlı son dakika olarak paylaştı. 6 aylıkken annesinden koparılan hangi isim Perize Allak'ın kızı ortaya çıktı! İşte Müge Anlı'da son dakika DNA sonucu açıklaması...
17.10.2022 11:41 - Son Güncelleme: 17.10.2022 11:57
36 YILLIK EVLAT HASRETİ MÜGE ANLI'DA SON BULDU!
Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı stüdyoda gözyaşları sel oldu! Perize Allak kızına kavuştu 36 yıllık hasret canlı yayında son buldu.