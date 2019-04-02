Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

Müge Anlı işlediği konu ve konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlerin en çok merak edilen olayı ise Zekai Turhal cinayeti. 8 şubat 2019 yılında bulunduğu bekçi kulübesinde 20 defa ateş edilerek hayatını kaybeden Zekai Turhal'ın kim neden öldürdü sorusunun yanıtı aranırken bugün Ejder Gevrek hakkında ortaya atılan iddialar olay yarattı.