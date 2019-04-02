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Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

Müge Anlı 2 Nisan canlı yayınında birbirinden şok gelişmeler yaşandı. Zekai Turhal cinayetini araştıran Müge Anlı ve ekibinin tüm şüpheleri Ejder Gevrek'in üzerindeydi. Yayına bağlanan 2 kişinin verdiği ifadeler olayın seyrini değiştirecek cinsten. Ejder Gevrek kadın ticareti yapmak ve Zekai Turhal'ın öldürüldüğü konteyneri bu amaç için kullanmak ile suçlanıyor. Zekai Tuhal'ı kim veya kimler, neden öldürdü? İşte Müge anlı 2 Nisan yayınında yaşanan şok gelişmeler.

02.04.2019 13:28 - Son Güncelleme: 02.04.2019 13:41
Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

Müge Anlı işlediği konu ve konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlerin en çok merak edilen olayı ise Zekai Turhal cinayeti. 8 şubat 2019 yılında bulunduğu bekçi kulübesinde 20 defa ateş edilerek hayatını kaybeden Zekai Turhal'ın kim neden öldürdü sorusunun yanıtı aranırken bugün Ejder Gevrek hakkında ortaya atılan iddialar olay yarattı.

Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

Zekai Turhal'ın arkadaşı ve ölümünde şüpheli olarak görülen Ejder Gevrek hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

'EŞYALARIMI SATTI!'

Ejder Gevrek'in komşusu Satı Yıldırım bir süre evde bulunmadığını ve evde bulunmadığı süre zarfında Ejder Gevrek'in eve girip eşyalarını sattığını iddia etti.

Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

Ejder Gevrek tüm bu suçlamaları reddetti. Ancak Ejder Gevrek hakkında ortaya atılan iddialar bununla bitmedi.

Müge Anlı'da Zekai Turhal cinayetinde Ejder Gevrek hakkında şok 'Fuhuş yaptırıyor!'

'KADIN İSTİSMARI İLE PARA KAZANIYOR'

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici Ejder Gevrek'in kadın ticareti üzerinden para kazandığını iddia etti.

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