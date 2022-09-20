Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı o görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı... Ters kelepçeli o sapık bir daha şoförlük yapamayacak!
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı o görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı... Ters kelepçeli o sapık bir daha şoförlük yapamayacak!15 yaşındaki evladını arayan anne Sevim Karaca'nın ne feryadı diniyordu ne de gözyaşı. Nedeni ise 48 yaşındaki servis şoförünün kızını kaçırmış olmasıydı... Kendisinden 33 yaş küçük küçük kızın kendisinin yanında olmadığını iddia eden Nurettin Arslan'ın yalanlarını Müge Anlı ortaya çıkardı. O fotoğrafa ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yaşananların ardından emniyet güçleri harekete geçti. Nurettin Arslan, Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Peki, 15 yaşındaki Yasemin Salman'a ne oldu? Silivri'deki hareketlilik devam etti Nurettin Arslan'ın evinde inceleme başlatıldı, birçok delil toplandı. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...
20.09.2022 10:33 - Son Güncelleme: 20.09.2022 10:33
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı o görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı... Ters kelepçeli o sapık bir daha şoförlük yapamayacak!
Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, kızını 48 yaşındaki Nurettin isimli bir adamın kaçırdığını ileri sürdü.
15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın ekibine açıklamalarda bulundu. Nurettin Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: