Müge Anlı'daki sapık şoför gözaltına alındı! 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o görüntü mide bulandırdı Müge Anlı: "İşte bu fotoğrafa bu kelepçe"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen 48 yaşındaki Nurettin Arslan isimli şahıs yayına bağlandı. 15 yaşındaki kızla aralarında ilişki olduğunu yalanlayan şahıs, Yasemin Salman'la herhangi bir ilgisi olmadığını iddia etti. Bu olayların ardından Nurettin Arslan'ın Yasemin Salman'la uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Hakkında çok sayıda çocuk tacizi iddiası da bulunan 48 yaşındaki Arslan, canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alındı. İşte detaylar...
19.09.2022 16:17 - Son Güncelleme: 19.09.2022 16:18
"İŞTE BU FOTOĞRAFA BU KELEPÇE"
Müge Anlı'daki sapık şoför gözaltına alındı! 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o görüntü mide bulandırdı.
Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, kızını 48 yaşındaki Nurettin isimli bir adamın kaçırdığını ileri sürdü.
15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın ekibine açıklamalarda bulundu. Nurettin Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: