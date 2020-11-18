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Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Afyonkarahisar Evciler'de 10 Kasım'da işlenen Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Münüre Tunçel, aynı evde yaşadığı annesinin vahşi ölümü için tecrübeli sunucudan yardım istedi. Müge Anlı'nın dünkü yayınında ise Münüre Tunçel hakkında çarpıcı iddiaların ardı arkası kesilmedi. Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Müge Anlı Münüre Tunçel'e açık açık, 'Sen mi öldürdün anneni?' diye sordu. 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. Melihat Tunçel'in şüpheli ölümünde iddiaların odağındaki Münüre Tunçel intihar girişiminde bulundu.

18.11.2020 11:22 - Son Güncelleme: 18.11.2020 11:24
Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Müge Anlı Afyonkarahisar'da işlenen korkunç cinayet şüphesinin detaylarını araştırıyor. Afyonkarahisar Evciler ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde 62 yaşındaki Melihat Tunçel boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cesedi kızı Münüre ile tarafından bahçede bulunurken cinayet ile ilgili birçok soru işareti de gündeme geldi.

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Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Melihat Tunçel'in şüpheli ölümünü araştırılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar, talihsiz kadının kızı Münüre Hanım'ı işaret ediyordu.

Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı bugün son dakika bilgisini aktardı.

Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Boğazı kesik bir halde aynı evde yaşadığı kızı tarafından evinin bahçesinde bulunan Münüre Tunçel, sabaha karşı intihar girişiminde bulundu.

Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Müge Anlı, stüdyoda bulunan Münüre Tunçel'in abisi ve yengesi ile programa devam etti.

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