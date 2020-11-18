Müge Anlı'nın cinayeti açık açık sorduğu Münüre Tunçel'den intihar girişimi! Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...

Afyonkarahisar Evciler'de 10 Kasım'da işlenen Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Münüre Tunçel, aynı evde yaşadığı annesinin vahşi ölümü için tecrübeli sunucudan yardım istedi. Müge Anlı'nın dünkü yayınında ise Münüre Tunçel hakkında çarpıcı iddiaların ardı arkası kesilmedi. Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Müge Anlı Münüre Tunçel'e açık açık, 'Sen mi öldürdün anneni?' diye sordu. 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. Melihat Tunçel'in şüpheli ölümünde iddiaların odağındaki Münüre Tunçel intihar girişiminde bulundu.