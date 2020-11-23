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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi şoke etti! Meğer Payitaht Abdülhamid'in...

ATV ekranlarında yayınlanan ve tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen Hercai'de oynayan yakışıklı oyuncu Akın Akınöz, Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çaldı. Hercai'nin yakışıklı yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de çok konuşulur oldu. Özel hayatı da en az Hercai dizisindeki rolü kadar merak edilen 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından olduğunu öğrenenler şoke oldu. Payitaht Abdülhamid ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönem dizileriyle tanınan Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde rol aldı. İşte Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid'de oynayan annesi Özlem Akınözü...

23.11.2020 05:45 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





