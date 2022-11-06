25 milyon 542 bin TL ciro yapan okul! Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi catering firmalarıyla yarışıyor
Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 farklı kurum için verdiği yemek servisiyle, 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon 542 bin TL ciro yaptı. 'Catering' firmalarıyla yarıştıklarını belirten okul müdürü Süleyman Çakır, "Günlük 5 bin tabldottan fazla yemek üretiyoruz. Okul kaydı yapılırken velilere banka hesabı açın diyoruz. 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Mutfağı gezdiriyoruz. Yaptığımız işleri anlatıyoruz. Ay sonunda para kazanmaya başlayınca 'hocam biz doğru bir yeri tercih ettik' diyorlar" dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, "Döner sermayelerinin aktif kılınması çok önemli bir çalışmaydı. Bakanlığımız, İstanbul içerisinde olmak üzere, bütün okullarımıza bu yönde yatırımlar yaparak, üretim kapasitelerini arttırdı" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 362 milyon 789 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı. Meslek liselerinin gelir dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 TL ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ise en yüksek ciro rakamına, konaklama-seyahat ile yiyecek-içecek alanında eğitim verip, hizmet sağlayan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 milyon 542 bin TL ile ulaştı.
Kazançtan öğrenci, öğretmen, usta öğretici maaşları ile diğer masraflar çıkartıldığında geriye kalan 2 milyon 216 bin 700 TL'lik kar ise okula ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarıldı. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak özellikle yiyecek-içecek hizmetleri alanında atölyede çalışan öğrenciler, hazırladıkları menülerle 10 kuruma hizmet verirken, asgari ücrete yakın maaş alıyor.
Öğrenciler hem eğitim alırken aynı zamanda ailelerine de destek oluyor. Yemek, Gıda İşletmecileri, Servis Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim Derneği'nin verilerine göre, 5 bin 500 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün yıllık cirosu 93 milyar 50 milyon TL. Bu verilere göre, bir catering firması yıllık yaklaşık 17 milyon TL ciro elde ediyor.
MEB'in meslek liseleriyle ilgili projesinin önemine vurgu yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Döner sermayelerinin aktif kılınması çok önemli bir çalışmaydı. Bakanlığımız, İstanbul içerisinde olmak üzere, bütün okullarımıza bu yönde yatırımlar yaparak, üretim kapasitelerini arttırdı. Kurulan iş birlikleri ile de bunu büyüttü. Döner sermayedeki devlet katkısının yüzde 15'ten yüzde 1'e indirilmesi gibi çok yönlü adımlar ile meslek eğitim okullarında üretim faaliyetleri büyüdü. Biz de İstanbul'da çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.
EKİM AYIYLA BİRLİKTE 30 MİLYONA YAKLAŞTIK
Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çakır ise, 2 yıldır döner sermaye ile üretim yaptıklarını belirterek, "2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 25 milyon civarı bir ciromuz oldu. Ekim ayıyla birlikte 30 milyona yakın bir ciro gerçekleştirerek üretime devam ediyoruz. Yaklaşık 3 milyon TL gibi bir karımız var. Öğrenciler, ortalama olarak asgari ücrete yakın bir kazanç sağlıyor.