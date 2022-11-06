25 milyon 542 bin TL ciro yapan okul! Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi catering firmalarıyla yarışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 362 milyon 789 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı. Meslek liselerinin gelir dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 TL ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ise en yüksek ciro rakamına, konaklama-seyahat ile yiyecek-içecek alanında eğitim verip, hizmet sağlayan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 milyon 542 bin TL ile ulaştı.