Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne bir fotbul sorusu damga vurdu. "Futbolda topa ayak içiyle yumuşak bir biçimde vurarak yapılan vuruş hangisidir?" sorusunun şıkları sırasıyla A- Vole, B- Röveşata, C- Plase, D- Pisburun oldu. Bakın yarışmacı bu futbol sorusuna ne yanıt verdi… İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm soru ve cevapları…

20.06.2019 13:55 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





