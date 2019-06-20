GaleriTelevizyon

Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne bir fotbul sorusu damga vurdu. "Futbolda topa ayak içiyle yumuşak bir biçimde vurarak yapılan vuruş hangisidir?" sorusunun şıkları sırasıyla A- Vole, B- Röveşata, C- Plase, D- Pisburun oldu. Bakın yarışmacı bu futbol sorusuna ne yanıt verdi… İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm soru ve cevapları…

20.06.2019 13:55 - Son Güncelleme: 20.06.2019 13:58
Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 831. yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Murat Yıldırım'un sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne bir futbol sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cavapları...

Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları
Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları
Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları
Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu | Milyoner soru ve cevapları
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Afilli Aşk dizisinin Berk'i Yılmaz Kunt ile ilgili bu bilgiyi duyanlar çok şaşırıyor!
Afilli Aşk dizisinin Berk'i Yılmaz Kunt ile ilgili bu bilgiyi duyanlar çok şaşırıyor!