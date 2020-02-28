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Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat'ın oğlu da ünlü çıktı! İşte o oyuncu...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Reyyan ve Miran imkansızlarla boğuşan aşkını anlatan Hercai, Aslanbey konağının kalfası Esma Ana'yı canlandıran Güneş Hayat. 56 yaşındaki tecrübeli oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçeğe ulaştı. Güneş Hayat'ın oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

28.02.2020 06:44 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





