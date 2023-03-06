Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."
Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve akılalmaz yasak aşk skandalı başta Müge Anlı olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Olayın araştırılması üzerine Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Burhan Karakuş cinayetinde ortaya atılan yasak aşk iddiaları akıllara durgunluk verdi. Burhan Karakuş'un abisinden gelen "Benden başka bir iki kişi daha DNA testi yaptıracak dedi" sözleri ortalığı karıştırdı.
"İKİ KİŞİ DAHA DNA..."
Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı akılları karman çorman etti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan Utku Oktay, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm."
" Burhan eşime 'Ne yapıyorsun can' yazmış. Eşim de 'Yemek hazırlıyorum can' yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. 'Beni seviyor musun' mesajıma 'Bunu gözlerine bakarak söylesem' diye yazdı. Ardından 'Bu akşam yok, yola gidecek can' yazdım. Burhan ise 'Akşama yanındayım' mesajı attı. Burhan'ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.