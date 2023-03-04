Aile bakın aslında kimin hayatıymış! Gözler Gülseren Budayıcıoğlu'na çevrildi! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti'nden sonra Aile de gerçek hikaye mi?
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Çöp Adam, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerin gerçek hikaye olduğunu öğrenenler Aile dizisinin de gerçek hikaye olup olmadığını araştırmaya başladı. Son dönemlerin en popüler dizileri gerçek hikayelerden çıkmaya başladı. Yalı Çapkını, Çöp Adam, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda dizilerinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aile dizisinde de parmağının olup olmadığı merak edildi. Peki Aile dizisi konusu ne?
Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan Aile dizisi hakkında bir detay ortaya çıktı. Merakla beklenen dizi, zengin bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini konu ediniyor. Peki Aile dizisi gerçek hikaye mi? Yalı Çapkını, Çöp Adam, Kızılcık Şerbeti'nden sonra merak uyandırdı. İşte ayrıntılar...
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI!
Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu Nur Sürer.