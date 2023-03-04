Aile bakın aslında kimin hayatıymış! Gözler Gülseren Budayıcıoğlu’na çevrildi! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Aile de gerçek hikaye mi?

Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan Aile dizisi hakkında bir detay ortaya çıktı. Merakla beklenen dizi, zengin bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini konu ediniyor. Peki Aile dizisi gerçek hikaye mi? Yalı Çapkını, Çöp Adam, Kızılcık Şerbeti'nden sonra merak uyandırdı. İşte ayrıntılar...