Mine Kocadağ'ın katili en yakını çıktı! Didem Arslan Mithat'tan aylardır beklenen itiraf geldi! "Ceset kaç günde çürür?" diye araştırma yapmıştı!

Didem Arslan Mithat olayında son dakika gelişmesi! Ağustos ayından beri kendisinden haber alınamayan Mine Kocadağ'dan acı haber geldi. Kocası her şeyi canlı yayında tek tek itiraf etti. Cinayet itirafı tüm Türkiye'nin gündemine otururdu. Peki Mine Kocadağ olayı nedir? Mine Kocadağ katili bulundu mu, tutuklandı mı, kim öldürdü? Didem Arslan Mithat cinayeti itiraf etti mi? Polis ekipleri Mithat'ın arama geçmişini araştırdığında "En hızlı öldüren fare ilacı hangisi?", "Ceset kaç günde çürür?" ve "Denizli'de kayıp kadın ilanları" şeklinde aramalar yaptığını ortaya çıkarmıştı. İşte detaylar...