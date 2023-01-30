Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: "55 yaşından sonra bana mucize yaşattın"
Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "55 yaşından sonra bana çok güzel bir mucize yaşattın" diyen babaanne Sabriye Toskal milyonları ATV canlı yayınına kilitledi. İşte kanatsız melek Müge Anlı ve izleyicilerinin el ele vererek mutlu ettiği Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı...
30.01.2023 12:45 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:15
"55 YAŞINDAN SONRA BANA MUCİZE YAŞATTIN"
Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu ATV canlı yayınında milyonları gözyaşlarına boğdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sabriye Toskal'ın yaşadıkları büyük bir gündem yaratmıştı. ATV ekranlarında yayınlanan programda torunlarıyla beraber yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal'a Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürpriz yapmıştı.
Müge Anlı fedakar babaanne ve torunlarına ev aldı içini dayadı döşedi!
SÖZÜNÜ TUTTU
Müge Anlı Sabriye Toskal ve torunlarına yeni ev müjdesi verdi. Kirada oturacağını düşündüğü evin kendisinin olacağını öğrenen kadın gözyaşlarına hakim olamadı