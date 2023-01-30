Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: "55 yaşından sonra bana mucize yaşattın"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sabriye Toskal'ın yaşadıkları büyük bir gündem yaratmıştı. ATV ekranlarında yayınlanan programda torunlarıyla beraber yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal'a Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürpriz yapmıştı.

Müge Anlı fedakar babaanne ve torunlarına ev aldı içini dayadı döşedi!