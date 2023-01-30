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Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: "55 yaşından sonra bana mucize yaşattın"

Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "55 yaşından sonra bana çok güzel bir mucize yaşattın" diyen babaanne Sabriye Toskal milyonları ATV canlı yayınına kilitledi. İşte kanatsız melek Müge Anlı ve izleyicilerinin el ele vererek mutlu ettiği Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı...

takvim.com.tr
30.01.2023 12:45 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:15
Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: 55 yaşından sonra bana mucize yaşattın

"55 YAŞINDAN SONRA BANA MUCİZE YAŞATTIN"

Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu ATV canlı yayınında milyonları gözyaşlarına boğdu.

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Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: 55 yaşından sonra bana mucize yaşattın

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sabriye Toskal'ın yaşadıkları büyük bir gündem yaratmıştı. ATV ekranlarında yayınlanan programda torunlarıyla beraber yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal'a Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürpriz yapmıştı.

Müge Anlı fedakar babaanne ve torunlarına ev aldı içini dayadı döşedi!

Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: 55 yaşından sonra bana mucize yaşattın

İzleyicilerinin Sabriye Hanım için maddi yardım olarak 110 bin TL para gönderdiğini söyleyen Anlı, stüdyodan ayrılıp elinde para dolu kutuyla stüdyoya geri dönmüştü. Sabriye Hanım'ın büyük bir sevinç yaşadığı ve gözyaşı döktüğü o anlarda stüdyoda alkış tufanı kopmuştu.

Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: 55 yaşından sonra bana mucize yaşattın

SÖZÜNÜ TUTTU

Müge Anlı Sabriye Toskal ve torunlarına yeni ev müjdesi verdi. Kirada oturacağını düşündüğü evin kendisinin olacağını öğrenen kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Müge Anlı ev aldı içini dayadı döşedi! Fedakar Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu gözyaşlarına boğdu: 55 yaşından sonra bana mucize yaşattın

. Evin torunlarının üzerine olacağını söyleyen Müge Anlı, kullanım hakkının ise babaanne de olacağını söyledi.

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