Müge Anlı'daki Nalan Şimşek olayı çözüldü mü? Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek'in katili eşi mi? Oğlu anlattı
Müge Anlı'daki Nalan (Nilgün) Şimşek olayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Atv ekranlarında ekibi ile birlikte faili meçhul cinayet ve kayıpları gün yüzüne çıkartan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Nalan Nilgün Şimşek olayı ile yeniden gündeme geldi. Corona virüs nedeni ile bir süre ekranlara ara veren Türkiye'nin en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (4 Mayıs 2020 Pazartesi), 4 Nisan 2017 tarihinde ortadan kaybolan 37 yaşındaki Nalan Şimşek olayı yeniden Atv ekranlarında yayınlandı. Milyonların dikkatini çeken cinayette son durum merak konusu oldu. Müge Anlı'daki Nalan (Nilgün) Şimşek olayı çözüldü mü? Nalan Şimşek'in katili eşi mi? İşte 12 sezondur Atv ekranlarındaki başarısı ile izleyicinin sevgisini kazanan Müge Anlı'da bu sezon yaşanan olaylar...
Müge Anlı'daki Nalan Şimşek olayı çözüldü mü? Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek'in katili eşi mi? Koronavirüs nedeni ile kısa süreliğine ekranlara ara vermek zorunda kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Nalan Şimşek olayı yeniden gündeme geldi. Peki Müge Anlı'daki Nalan (Nilgün) Şimşek olayı nedir, katili kim? Nalan Şimşek'in oğlundan şoke eden sözler!
Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlu, anne - babasının tartıştığı tüyler ürperten geceyi anlattı. Küçük çocuğun verdiği detaylar kan dondururken, Müge Anlı ve ekibi Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine adım adım yaklaştı.
4 Nisan 2017'de ortadan kaybolan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'tan ailesi uzun süredir haber alamıyordu. Eşi tarafından öldürüldüğü düşünülen Nalan Şimşek'in annesi ve kız kardeşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, 22 ay boyunca cezaevinde kalan Nalan Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek'i işaret etti.
Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdiler. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi.
MUSTAFA ŞİMŞEK'İN İDDİALARI
Yakın çevresine Nilgün Hanım'ın Almanya'da öldüğünü ve Zonguldak'da toprağa verildiğini söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barıştığı ve imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade ederek bildiklerini anlatmıştı. Hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya gelen Gülay Hanım, iddiaları yalanlasa da imam nikahı kıyıldığını doğruladı.İddialara göre Gülay Şimşek de cinayetten haberdar.
KÜÇÜK OĞLU CİNAYET GECESİNİ ANLATTI
Pedagog eşliğinde konuşan Nalan Şimşek'in küçük olduğunun sözleri kan dondurdu. Müge Anlı'nın okuduğu ifadede şu cümleler yer alıyordu: "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette öne oturttu. Annem yol boyunca konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. 'Neden burayı kazdın?' diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm, o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'Bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşim arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam 'Sen arabaya git ve uyu' dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu."