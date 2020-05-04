Müge Anlı'daki Nalan Şimşek olayı çözüldü mü? Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek'in katili eşi mi? Oğlu anlattı

KÜÇÜK OĞLU CİNAYET GECESİNİ ANLATTI



Pedagog eşliğinde konuşan Nalan Şimşek'in küçük olduğunun sözleri kan dondurdu. Müge Anlı'nın okuduğu ifadede şu cümleler yer alıyordu: "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette öne oturttu. Annem yol boyunca konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. 'Neden burayı kazdın?' diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm, o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'Bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşim arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam 'Sen arabaya git ve uyu' dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu."