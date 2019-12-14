Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Osmanlı sorusu! İlk tıp okulu mezuniyet törenine hangi padişah katıldı?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 851. bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yarışmada bu akşam 60 bin TL'lik soruda izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının doğru cevabı vererek 60 bin TL kazandığı soru, 'Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843'teki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır' dakikalar içerisinde internette en çok aratılanlar arasına girdi. İşte o soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in 851. bölüm soru ve cevapları...
14.12.2019 23:06
- Son Güncelleme: 14.12.2019 23:31
DİĞER GALERİLER