Efsanesi halen dillerde! Çukur'dan sonraki projesiyle tozu dumana katacak! Dizi daha başlamadan çok konuşulacak

Ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisinde Cumali Koçovalı önemli karakterler arasında yer alıyor. Cumali karakterine hayat veren Necip Memili performansıyla büyük takdir topluyor. Diziye sonradan dahil olan ve kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olan Necip Memili'ye Çukur'un bu sezon final yapacak olmasından ötürü pek çok teklif geldi. TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Necip Memili yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı. Bilindiği üzere Kanunsuz Topraklar dizisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ve Ramo'nun yıldız ismi Esra Bilgiç ile anlaşmıştı.

18.05.2021 14:00 - Son Güncelleme: 18.05.2021 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





