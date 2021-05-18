Efsanesi halen dillerde! Çukur'dan sonraki projesiyle tozu dumana katacak! Dizi daha başlamadan çok konuşulacak
Ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisinde Cumali Koçovalı önemli karakterler arasında yer alıyor. Cumali karakterine hayat veren Necip Memili performansıyla büyük takdir topluyor. Diziye sonradan dahil olan ve kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olan Necip Memili'ye Çukur'un bu sezon final yapacak olmasından ötürü pek çok teklif geldi. TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Necip Memili yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı. Bilindiği üzere Kanunsuz Topraklar dizisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ve Ramo'nun yıldız ismi Esra Bilgiç ile anlaşmıştı.
Efsanesi halen dillerde! Çukur'dan sonraki projesiyle tozu dumana katacak! Dizi daha başlamadan çok konuşulacak. Çukur'un final bölümü için heyecan sürüyor. Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Çukur dizisi artık yolun sonuna yaklaştı. Mayıs ayının sonunda final yapacak dizi ekranlara veda etmek için gün sayıyor. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Necip Memili'nin hayranları şimdi ünlü oyuncunun Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.