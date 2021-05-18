Feci sonla gidişi an meselesi! EDHO'da kalemi kırıldı duyan küçük dilini yutacak! Artık eli kulağında...
7. sezonuyla yine izleyici karşısında olacak ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. Dizide geçtiğimiz haftalarda Tipi karakteriyle çok sevilen Savaş Özdemir ve Ceylan karakteriyle adından söz ettiren Sanem Çelik'in peş peşe vedası izleyicileri üzen gelişmelerden olmuştu. Son konuşulan bilgilere göre diziye 4. sezonda Façalı ailesinin reisi Haşmet Façalı rolüyle dahil olan Turgut Tunçalp'in veda edeceği iddia ediliyor. EDHO 195. bölüm fragmanında Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Dizi bu akşam yine ekranları kasıp kavuracak.
Feci sonla gidişi an meselesi! EDHO'da kalemi kırıldı duyan küçük dilini yutacak! Artık eli kulağında... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanacaklar yine milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek. Tipi ve Ceylan karakterlerinin peş peşe vedası herkesi üzerken yine sevilen bir karakterin diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği iddiası çok konuşuldu.