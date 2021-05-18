Feci sonla gidişi an meselesi! EDHO'da kalemi kırıldı duyan küçük dilini yutacak! Artık eli kulağında... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanacaklar yine milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek. Tipi ve Ceylan karakterlerinin peş peşe vedası herkesi üzerken yine sevilen bir karakterin diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edeceği iddiası çok konuşuldu.