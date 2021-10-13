Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayı yeniden gündeme geldi işte stüdyonun karıştığı anlar!

Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah, "Sen adam değil misin, karına nasıl sahip çıkamıyorsun" diyerek tepki göstermişti. Bu sözler ise üzerine stüdyoda gerginlik yaşanmıştı. Canlı yayında konuşan Nurullah ise Lütfiye ile aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında bir ilişki olmadığını Duran'ın yalan söylediğini dile getirmişti.