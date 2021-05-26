Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Müge Anlı'da son dakikalarda ortalık karıştı! Mustafa Destebaşı, Ramazan Özcan, Duran Özdemir, Ahmet Taşkın ve Nurullah Koçyiğit'in şüpheli olarak adı geçtiği 8 yıl önce kaybolan Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ve ekibi günlerdir bu sorunun yanıtını ararken, iddiaların odağında isimlerden biri olan Ahmet Taşkın bulunduğu cezaevinden bir mektup yolladı. Mektubun birkaç satırı bile ortalığın karışmasıan yetti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşananlar.

26.05.2021 13:52 - Son Güncelleme: 26.05.2021 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





