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Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Müge Anlı'da son dakikalarda ortalık karıştı! Mustafa Destebaşı, Ramazan Özcan, Duran Özdemir, Ahmet Taşkın ve Nurullah Koçyiğit'in şüpheli olarak adı geçtiği 8 yıl önce kaybolan Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ve ekibi günlerdir bu sorunun yanıtını ararken, iddiaların odağında isimlerden biri olan Ahmet Taşkın bulunduğu cezaevinden bir mektup yolladı. Mektubun birkaç satırı bile ortalığın karışmasıan yetti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşananlar.

26.05.2021 13:52 - Son Güncelleme: 26.05.2021 14:11
Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Lütfiye Gündüz olayının birbirini takip eden silsilesine bir yenisi daha eklendi. Hem Nezen Germiyen hem de Lütfiye Gündüz olaylarında adı geçen Ahmet Taşkın'ın cezaevinden Müge Anlı'ya gönderdiği mektup işleri karıştırdı.

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Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Müge Anlı!nın 26 Mayıs son bölümünde Ahmet Taşkın'ın mektubunun okunmasına başladı.

Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Ahmet Taşkın'ın hedefindeki isim ise Nurullah Koçyiğit'ten başkası değildi.

Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Ahmet Taşkın cezaevinden yazdığı mektupta Lütfiye Gündüz'üni Nurullah Koçyiğit'in işlediği bir cinayeti bildiği ve bu yüzden öldürüldüğü iddia ediliyor.

Müge Anlı'da Ahmet Taşkın'ın mektubunun tek satırıyla ortalık karıştı! Lütfiye Gündüz olayında bir cinayet itirafı daha geldi

Cinayete kurban giden isim ise Ahmet Taşkın'ın sevdiği kadın Lale Sunar'ın eşi.