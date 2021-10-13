Selçuk Necati Gün'ün arama çalışmaları Müge Anlı'da anbean yayınlandı ekran başına kilitledi! İhanet yüzünden cinayete mi kurban gitti?
Selçuk Necati Gün cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'da aranıyordu Jandarma devreye girdi. SKaybının üzerinden 18 gün geçen 4 çocuk babası Selçuk Necati Gün, ihanet yüzünden öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi gündeme geldi. Selçuk Gün'ün cinayete kurban gittiği yönünde ihtimaller giderek artıyor. Jandarma'nın didik didik aradığı bölgeden anbean canlı yayın gerçekleşti.
İHANET YÜZÜNDEN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Selçuk Necati Gün'ün arama çalışmaları Müge Anlı'da anbean yayınlandı, milyonlar ekran başına kilitlendi!
26 Eylül'de Zonguldak'tan kaybolan 33 yaşındaki Necati Gün'den haber alınamıyor. Çevresinde Selçuk ismiyle bilinen evli ve 4 çocuk babası genç adamın nerede olduğu belirsizliğini korurken konu, Müge Anlı canlı yayınında bir kez daha gündeme geldi.
Bugün ise son dakika gelişmesi olarak 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün'ün arama çalışmalarına Jandarma dahil oldu.
"AİLEYE HİÇBİR ZAMAN YARDIM ETMEM"
Ailenin ifadeleri üzerine cevap hakkını kullanan Tarık Ocak, kayıp kuzenine kendisinin zarar vermediğini vurguladı. Aileye yalan söyleme sebebini kızgınlık olarak açıklayan genç adam, "Teyzem bana hesap sordu, ben de yanlış bilgi verdim" dedi.