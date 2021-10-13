Selçuk Necati Gün’ün arama çalışmaları Müge Anlı’da anbean yayınlandı ekran başına kilitledi! İhanet yüzünden cinayete mi kurban gitti?

26 Eylül'de Zonguldak'tan kaybolan 33 yaşındaki Necati Gün'den haber alınamıyor. Çevresinde Selçuk ismiyle bilinen evli ve 4 çocuk babası genç adamın nerede olduğu belirsizliğini korurken konu, Müge Anlı canlı yayınında bir kez daha gündeme geldi.

Bugün ise son dakika gelişmesi olarak 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün'ün arama çalışmalarına Jandarma dahil oldu.