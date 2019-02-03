Müge Anlı'daki korkunç cinayet çözüldü! Mevlüt Okusal, ablası Seher Okusal'ı nasıl öldürdüğünü anlattı!
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Aha'nın anlattıklarından sonra, canlı yayına peş peşe gelen cinayet itiraflarıyla herkes şok olmuştu. Başarılı sunucu Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları, Atv'nin güçlü yayıncılığı ile Seher Okusal cinayetinin perde arkası çözüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde canlı yayına çıkan Mevlüt Okusal, bir şey yapmadığını söylemişti ancak canlı yayında verilen bilgileri ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Baba Hayrettin Okusal ile Melek Okusal serbest bırakılırken, Mevlüt Okusal'ın her şeyi itiraf etmesi sonucunda Okusal, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Mevlüt Okusal'ın ifadesi doğrultusunda kayıp ceset için arama çalışmaları başlatılacak. İşte Müge Anlı'da aydınlanan canice işlenmiş cinayetin detayları...
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2012 yılında kaybolan annesinin bulunması için bir televizyon programına katılan 17 yaşındaki genç kızın anlattıkları sonrasında harekete geçen polisin yaptığı incelemeler sonrasında kaybolan kadının kardeşi tarafından öldürülerek cesedinin ormana atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı, ablasını öldürdüğünü itiraf etti.
Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki S.A. isimli genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal'ın bulunması için bir televizyon programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen S.A., annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt O. (30) ile görüldüğünü iddia etti.
Tanıklar Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.'nun eski eşi M.G. ise Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N.'yi gözaltına aldı.