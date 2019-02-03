Müge Anlı'daki korkunç cinayet çözüldü! Mevlüt Okusal, ablası Seher Okusal'ı nasıl öldürdüğünü anlattı!

Tanıklar Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.'nun eski eşi M.G. ise Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N.'yi gözaltına aldı.