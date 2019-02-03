'Kim Milyoner Olmak İster?'de Murat Yıldırım'ı duygulandıran soru
Kim Milyoner Olmak İster 2 Şubat'ta yeni bölümüyle atv ekranlarında seyirciyle buluştu. Bu haftaki bölümünde de birbirinden ilginç yarışmacılarla Milyoner, eğlendirerek ve ilginç bilgiler öğreterek kazandırdı. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde en çok konuşulan soru ise, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ayşen Gruda ile ilgili sorulan soru oldu. İşte Murat Yıldırım'ın duygulandığı anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'in 800. bölümünün soru ve cevapları...
03.02.2019 02:48 - Son Güncelleme: 03.02.2019 02:48
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