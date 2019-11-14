Müge Anlı'da itiraf! "Kemal Büyükdeniz'in katilini açıklarsam ortalık karışır" demişti... Atv canlı yayınında açıkladı 14.11.2019 12:11

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şoke eden itiraf, 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlundan geldi! 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti. Jandarmaya bu kişinin adını söylediğini belirten Yusuf Büyükdeniz, canlı yayında bu kişiyi açıklamak istemediğini belirtti. Ancak Müge Anlı ekibinin ulaştığı komşu Hüseyin Kasnakçı, Müge Anlı canlı yayınında verdiği çelişkili ifadelerle aslında tüm gerçeği itiraf etti!

48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos Perşembe günü Mersin Anamur'da silahla vurularak öldürülmüştü. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar ise herkesi şoke etti. Hatem Büyükdeniz, ağabeyinin ölümünden Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf'u sorumlu tuttu. Kemal Büyükdeniz ile aralarında arazi sorunu yaşandığı iddia edilen komşu Hüseyin Kasnakçı da, stüdyoya konuk oldu. Kemal Bey'in Hüseyin Bey'in küs olduğu yeğenine araziyi satmak istemesinin aralarında gerginliğe sebep olduğu öne sürüldü.