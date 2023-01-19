ATV: Bir televizyon kanalından çok daha fazlası... Kuruluş Osman, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kardeşlerim, Ateş Kuşları, Müge Anlı, Esra Erol...
Atv, 18 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla milyonları ekran başına kilitleyen Türkiye'nin kanalı ATV, en sevilen dizileri ve reyting rekortmeni programlarıyla her zaman zirvede... İşte ATV'nin sevilen dizi ve programlarına özel yeni tanıtımı...
ATV: BİR TELEVİZYON KANALINDAN ÇOK DAHA FAZLASI...
Atv, 18 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.
KURULUŞ OSMAN
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 113. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman', 113. bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,88 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,40 izlenme oranı ve %19,41 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %9,86 izlenme oranı ve %22,55 izlenme payı elde ederek açık ara zirvede yer alırken, dizinin 112. Bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü sıraya yerleşti.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.