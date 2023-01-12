Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Akrabaların ve Sinan Sardoğan'ın bahsettiği o çökelekçi konuştu: "Aramızda geçen diyalog..."
Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Akrabaların ve Sinan Sardoğan'ın bahsettiği o çökelekçi konuştu. 64 yaşında 5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe, ocağında yemeğini, masanın üzerinde dişlerini bırakıp sırra kadem bastı. Yaşlı kadının kaybında cinsel içerikli mesajlar atarak sapıklık yapan Sinan Sardoğan, Müge Anlı yayına gelen sayısız ihbarlar ardından 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun ATV canlı yayınında görüp ailesine söylemesiyle 2018 yılında İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arife Gökçe'nin kaybında da baş şüpheli olarak görünen Sinan Sardoğan'ın cezaevine girmesinin ardından ortaya çıkan bir başka iddia herkesi şaşkına çevirdi. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı ortalık karıştı. Sinan da daha önce "Almus'ta çökelekçiyle adı çıktı" demişti kayıp kadın için... O çökelekçi Müge Anlı'ya konuştu.
"ARAMIZDA GEÇEN DİYALOG..."
Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Akrabaların ve Sinan Sardoğan'ın bahsettiği o çökelekçi konuştu.
Haftalardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli Sinan Sardoğan'ın bir başka suçtan tutuklanmasıyla Tokat Almus'taki köy halkı derin bir nefes alırken, 64 yaşındaki kadından hala bir iz bulunamadı.
Müge Anlı, Arife Gökçe'nin oğlu ve eşine bugün ilginç bir iddiadan bahsetti. Sinan'ın tutuklanmasının ardından köyde farklı farklı şeyler konuşulduğunu belirten Müge Anlı, akrabasıyla sınır tartışması yaşadığını canlı yayında anlatan Fikri Gökçe'nin aksine Mahmut Gökçe'nin "Tavuğumuzu aldığı için husumet yaşadık" dediğini açıkladı ve ardından o açıklamanın görüntüsünü de izletti.
Mahmut Gökçe sözlerine, "Bundan kaç sene önce Arife Gökçe'nin başkasıyla gördükleri söyleniyordu. Oğlu Tayfun'un da hıdrellez günü görmüş, annesini dövmüş. " şeklinde devam etti.
Ardından bir başka akrabanın verdiği röportajı okuyan Müge Anlı, o kişinin, "Herkes bunu bilirdi, Tayfun annesini başkasıyla gördüğü için dövdü, ben duydum ama onlar biliyor. Başkasıyla görünce medyan dayağı attı. Onlar bize bulaşmasın diye konuşmak istemiyoruz. Konu çok farklı yerlere gitti, Sinan'ı severdim, iş verirdim, parayı severdi Sinan. Bundan sonra ona da karışmam." dediğini belirtti.