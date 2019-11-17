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Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor. Tanıtımları milyonlarca kez izlenen Kuruluş Osman dizisinin seyircisiyle buluşmasına sayılı günler kaldı. İzleyiciler tanıtımın ardından heyecanla Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. Dizinin yayınlanmasına günler kala oyuncu kadrosu belli oldu. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu seyircilerden tam not aldı. Peki Kuruluş Osman'da hangi oyuncular yer alacak, karakterleri neler? İşte Kuruluş Osman'da yer alacak oyuncular ve dizideki karakterleri...

17.11.2019 23:47 - Son Güncelleme: 17.11.2019 23:47
Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı.

Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

Dün akşam Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler aynı zamanda Kuruluş Osman dizisinde hangi oyuncuların yer alacağını araştırıyor. Kuruluş Osman bomba gibi karakterlere geliyor.

Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

Peki Kuruluş Osman'da hangi oyuncular yer alacak, karakterleri neler? İşte Kuruluş Osman'da yer alacak oyuncular ve dizideki karakterleri...

Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

OSMAN BEY - Burak Özçivit

Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

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