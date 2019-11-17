Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu
Kuruluş Osman efsanesi ATV'de başlıyor. Tanıtımları milyonlarca kez izlenen Kuruluş Osman dizisinin seyircisiyle buluşmasına sayılı günler kaldı. İzleyiciler tanıtımın ardından heyecanla Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. Dizinin yayınlanmasına günler kala oyuncu kadrosu belli oldu. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu seyircilerden tam not aldı. Peki Kuruluş Osman'da hangi oyuncular yer alacak, karakterleri neler? İşte Kuruluş Osman'da yer alacak oyuncular ve dizideki karakterleri...
17.11.2019 23:47
- Son Güncelleme: 17.11.2019 23:47
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