Müge Anlı'da son dakika itirafı! Duran Özdemir eski eşi Lütfiye Gündüz'ün katilinin adını verdi meğer stüdyodaki o isim...
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Duran Özdemir, Lütfiye Gündüz'ün katilinin adını verdi! Stüdyodaki o ismi işaret eden Duran Özdemir, eski eşi Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla ilgili 24 Mayıs Atv Müge Anlı son bölümde çarpıcı itiraflarda bulundu. Mustafa Destebaşı, Ramazan Özcan, Duran Özdemir, Ahmet Taşkın ve Nurullah Koçyiğit'in şüpheli olarak adı geçtiği 8 yıl önce kaybolan Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti? İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Duran Özdemir'den gelen Lütfiye Gündüz itirafı...
24.05.2021 15:22
- Son Güncelleme: 24.05.2021 15:37
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA İTİRAFI!
Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında gelen itiraf Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 8 yıl önce kaybolan Lütfiye Gündüz'ün kaybında ilk önce cinayete kurban giden Nezen Germiyen ile bağlantı ardından da kayıp Şehnaz Kahraman'la ilgili şok detay ortaya çıkmıştı...
Müge Anlı'nın bugünkü programında Duran Özdemir eski eşi Lütfiye Gündüz'ün katilinin adını verdi. İlk kez bir ismi işaret eden eski eş, itirafları peş peşe sıraladı.
Lütfiye Gündüz'ün öldürüldüğü düşünülen 30 Nisa gecesi evinin önündeki arabada Ramazan Özcan olduğunu itiraf eden ve ardından, "Ramazan Özcan'dan korktuğum için konuşamadım" diyen Duran Özdemir, "Bana bir gün Lütfiye'yi aramayacaksın etrafında gezmeyeceksin, seni de mavi varile koyup kızılırmak'a atarım" dedi.
Ardından Müge Anlı canlı yayınına bağlanan şüphelerin odağındaki isim Ramazan Özcan,, "Duran ve Mustafa'dan şüpheleniyorum" diyerek yeni bir iddia ileri sürdü. Bu sırada Ramazan Özcan'ın Müge Anlı canlı yayınında konuyla ilgisi olan kişileri tehdit ettiği geçmiş bölümler yeniden ekrana geldi...
"İŞKENCE YAPTI ÖLDÜ DİYE YOLA ATTI"
Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayında geçtiğimiz hafta da çarpıcı gelişmeler yaşandı... Gizli tanıktan kan donduran sözler Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini dehşete düşürdü.