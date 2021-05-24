Müge Anlı'da son dakika itirafı! Duran Özdemir eski eşi Lütfiye Gündüz'ün katilinin adını verdi meğer stüdyodaki o isim...

Lütfiye Gündüz'ün öldürüldüğü düşünülen 30 Nisa gecesi evinin önündeki arabada Ramazan Özcan olduğunu itiraf eden ve ardından, "Ramazan Özcan'dan korktuğum için konuşamadım" diyen Duran Özdemir, "Bana bir gün Lütfiye'yi aramayacaksın etrafında gezmeyeceksin, seni de mavi varile koyup kızılırmak'a atarım" dedi.