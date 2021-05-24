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Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da final gitgide yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Dizi daha final yapmadan oyuncular yeni rotasını çizmeye başladı ve projeler için el sıkışıyor. Çukur'un güzel oyuncusu da yeni proje ile anlaştı ve başrolde yer alacak. Başarılı oyunculuğu ile yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çukur'un Efsun'u ile Yamaç'ın düğünü yeni bölüme damga vuracak ve izleyicileri yine ekrana kilitleyecek. İşte yaşanacaklar ve Çukur'un Efsun'unun yeni projesine dair bilgiler…

24.05.2021 18:30 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:32
Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da final gitgide yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Dizi daha final yapmadan oyuncular yeni rotasını çizmeye başladı ve projeler için el sıkışıyor. Çukur'un güzel oyuncusu da yeni proje ile anlaştı ve başrolde yer alacak. Başarılı oyunculuğu ile yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çukur'un Efsun'u ile Yamaç'ın düğünü yeni bölüme damga vuracak ve izleyicileri yine ekrana kilitleyecek. İşte yaşanacaklar ve Çukur'un Efsun'unun yeni projesine dair bilgiler…

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Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

Show TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde Efsun ile Yamaç'ın en mutlu gününe tanık olan izleyiciler bir yandan da finalin ne zaman olacağını merak ediyor. Dizi daha final yapmadan oyuncular yeni proje haberleri ile gündeme gelmeye başladı ve detaylar merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Çukur'un Efsun karakterine hayat veren güzel oyuncu Damla Sönmez'in yeni projesi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Ayrıca Çukur yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler…

Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

ÇUKUR'UN EFSUN'UN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ödüllü oyuncu Damla Sönmez blutv'nin Saygı dizisinin 2. sezonunda Nejat İşler'le başrol oynayacak. Yeni bölümlerini Ender Mıhlar'ın yöneteceği dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca'nın izini sürerken diğer yandan Çukur'un yaralarını sarmaya çalışacak.

Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek.