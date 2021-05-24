Çukur’un güzel oyuncusu rotasını çizdi! Yeni projesinde başrolde yer alacak! Yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor…

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da final gitgide yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Dizi daha final yapmadan oyuncular yeni rotasını çizmeye başladı ve projeler için el sıkışıyor. Çukur'un güzel oyuncusu da yeni proje ile anlaştı ve başrolde yer alacak. Başarılı oyunculuğu ile yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çukur'un Efsun'u ile Yamaç'ın düğünü yeni bölüme damga vuracak ve izleyicileri yine ekrana kilitleyecek. İşte yaşanacaklar ve Çukur'un Efsun'unun yeni projesine dair bilgiler…