Replikleri hala sıkça anılıyor! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yan yana gelince sosyal medya yıkıldı
Kurtlar Vadisi'nde Muhammed Cangören ve Sefa Zengin tarafından canlandırılan Abuzer ile Erdal Kömürcü karakterleriyle çok konuşulmuştu. İkili dizinin efsane isimleri arasındaki yer alıyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldı. Son olarak Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncu EDHO'da Hırsız Hamdi tiplemesiyle milyonları güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Muhammed Cangören'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oğlu Erdal'a hayat veren Sefa Zengin ile bir araya gelmesi hayranlarını gülümsetti.
Yolları hep kesişiyor! Kurtlar Vadisi'nin efsaneleri yan yana gelince sosyal medya yıkıldı! Meğer yıllar sonra... Kurtlar Vadisi dizisinde Erdal (Sefa Zengin) ve Abuzer (Muhammed Cangören'in) replikleri hala gülerek izleniyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Abuzer Kömürcü karakterine hayat veren Muhammet Cangören ve Erdal Kömürcü karakterine hayat veren Sefa Zengin'in replikleri halen akıllarda yer ediniyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören'in yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi Korkmaz karakterine hayat veriyor. Yıllar sonra Muhammed Cangören ve Sefa Zengin'in yan yana gelmesi ise tebessüm yarattı.