Replikleri hala sıkça anılıyor! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yan yana gelince sosyal medya yıkıldı

Kurtlar Vadisi'nde Muhammed Cangören ve Sefa Zengin tarafından canlandırılan Abuzer ile Erdal Kömürcü karakterleriyle çok konuşulmuştu. İkili dizinin efsane isimleri arasındaki yer alıyor. Abuzer Kömürcü karakteriyle nam salan Muhammed Cangören yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldı. Son olarak Çukur dizisinde Reşit Feyzullah karakterine hayat veren usta oyuncu EDHO'da Hırsız Hamdi tiplemesiyle milyonları güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Muhammed Cangören'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oğlu Erdal'a hayat veren Sefa Zengin ile bir araya gelmesi hayranlarını gülümsetti.

24.05.2021 06:42 - Son Güncelleme: 24.05.2021 07:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





