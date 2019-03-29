Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

"SİZ BENİ AKLINIZ SIRA TEHDİT ETTİNİZ!"

Müge Anlı'nın soruları karşısında, "Mağdur olan benim, 300 sikkemi istiyorum." diyen Nur Mehmet Pehlivanoğlu, dünkü programda Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Şarlatan'ın bu cümlesi karşısında "Pişkinliğin de bu kadarı." şeklinde yanıt verdi. Konuşmanın devamında "Siz beni aklınız sıra tehdir ettiniz o 3 harflilerinizle. Gel sen buraya, gör bakalım 3 harfli mi 4 harfli mi?" şeklinde çıkış yapan Müge Anlı, stüdyodakilerin alkışlarıyla sözlerini sonlandırdı.