Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu
Müge Anlı canlı yayınındaki define olayında kendisini Mehdi ilan eden Nur Mehmet Pehlivan, Müge Anlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine gözaltına alındı. İlk önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından Silivri Adliyesi'ne götürülen Nur Mehmet Pehlivan, adliye girişinde Müge Anlı ile Tatlı Sert Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a tehdit savurdu. 2 defineciden ise hala haber yok. İşte detaylar...
Müge Anlı canlı yayınında definecilerin lideri ve Mehdi kod adıyla tanınan Nur Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz kazı çalışmasının lideri Nur Mehmet Pehlivan, Silivri Adliyesi'ne götürülürken Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a tehdit savurdu.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA TEHDİT! TIKLA İZLE
"YANLIŞ YAPTIN GÖKHAN!"
5 kişiyi ben Mehdi'yim diye kandıran ve Silivri'de bir evin altında Hz. Süleyman'ın gizli hazinesinin olduğunu söyleyen Nur Mehmet Pehlivan, Müge Anlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine gözaltına alındı. Silivri Adliyesi'ne götürülen Pehlivan, adliye girişinde Müge Anlı ile Tatlı Sert Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a, "Yanlış yaptın Gökhan! Mahkemede konuşacağım." diyerek tehdit savurdu.
"SİZ BENİ AKLINIZ SIRA TEHDİT ETTİNİZ!"
Müge Anlı'nın soruları karşısında, "Mağdur olan benim, 300 sikkemi istiyorum." diyen Nur Mehmet Pehlivanoğlu, dünkü programda Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Şarlatan'ın bu cümlesi karşısında "Pişkinliğin de bu kadarı." şeklinde yanıt verdi. Konuşmanın devamında "Siz beni aklınız sıra tehdir ettiniz o 3 harflilerinizle. Gel sen buraya, gör bakalım 3 harfli mi 4 harfli mi?" şeklinde çıkış yapan Müge Anlı, stüdyodakilerin alkışlarıyla sözlerini sonlandırdı.