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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

Müge Anlı canlı yayınındaki define olayında kendisini Mehdi ilan eden Nur Mehmet Pehlivan, Müge Anlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine gözaltına alındı. İlk önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından Silivri Adliyesi'ne götürülen Nur Mehmet Pehlivan, adliye girişinde Müge Anlı ile Tatlı Sert Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a tehdit savurdu. 2 defineciden ise hala haber yok. İşte detaylar...

29.03.2019 11:24 - Son Güncelleme: 29.03.2019 11:24
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

Müge Anlı canlı yayınında definecilerin lideri ve Mehdi kod adıyla tanınan Nur Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz kazı çalışmasının lideri Nur Mehmet Pehlivan, Silivri Adliyesi'ne götürülürken Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a tehdit savurdu.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA TEHDİT! TIKLA İZLE

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

"YANLIŞ YAPTIN GÖKHAN!"

5 kişiyi ben Mehdi'yim diye kandıran ve Silivri'de bir evin altında Hz. Süleyman'ın gizli hazinesinin olduğunu söyleyen Nur Mehmet Pehlivan, Müge Anlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine gözaltına alındı. Silivri Adliyesi'ne götürülen Pehlivan, adliye girişinde Müge Anlı ile Tatlı Sert Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a, "Yanlış yaptın Gökhan! Mahkemede konuşacağım." diyerek tehdit savurdu.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

ÖNCE MÜGE ANLI'YI TEHDİT ETTİ!

Sözde Mehdi, geçtiğimiz gün kendince müridleri olan kişilere de "Siz cep telefonlarını kapatın ben şimdi üç harflilerle bağlantıya geçtim bu programı yapamayacaklar... " diyerek Müge Anlı'yı tehdit etmişti.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

"SİZ BENİ AKLINIZ SIRA TEHDİT ETTİNİZ!"

Müge Anlı'nın soruları karşısında, "Mağdur olan benim, 300 sikkemi istiyorum." diyen Nur Mehmet Pehlivanoğlu, dünkü programda Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Şarlatan'ın bu cümlesi karşısında "Pişkinliğin de bu kadarı." şeklinde yanıt verdi. Konuşmanın devamında "Siz beni aklınız sıra tehdir ettiniz o 3 harflilerinizle. Gel sen buraya, gör bakalım 3 harfli mi 4 harfli mi?" şeklinde çıkış yapan Müge Anlı, stüdyodakilerin alkışlarıyla sözlerini sonlandırdı.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

MÜGE ANLI'DAKİ DEFİNE OLAYI NEDİR?

Enes Uçkan ve Cemal Gülgör, define bulmak için Silivri'ye gittiler, ortadan kayboldular. İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Gümüşyaka Semtinde 5 kişi önce villa kiraladı. Ardından kazdıkları tünelle define aradı.
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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Define olayında sözde Mehdi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'ndan pişkin sözler