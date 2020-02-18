Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! "Ablam" dediği kadınla ilişki yaşadı, canice öldürdü, cesedi ise...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 2 çocu annesi Dursiye Sağlam 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dursiye Sağlam'ın kızı Derya'nın gözyaşları milyonları gözyaşlarına boğmuş, genç kızın, "Bir kerecik annemin sesini duyayım." feryadı yürekleri sızlatmıştı. Derya; annesi Dursiye Hanım'ın kaybolmadan önce en son eski iş yerinden arkadaşı Ahmet Bey ile görüştüğünü belirtmişti. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'dan son dakika bilgisi geldi. Şüpheli Ahmet Bey, gözaltına alındığı süre içerisinde cinayeti itiraf etti. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı gelişmesi! Dursiye Sağlam'ın şüpheli kaybının ardında sevgilisi Ahmet Bey baş şüpheli olarak görülüyordu. Ve beklenen itiraf geldi. 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam, Müge Anlı'daki son dakika bilgisine göre sevgilisi Ahmet Bey tarafından bıçaklanarak öldüdüldü. İşte Atv Müge Anlı ile Talı Sert son dakika bilgisi...
Dursiye Sağlam 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. 2 çocuk annesi Dursiye Hanım'ı aramaya Müge Anlı canlı yayınına kızı Derya ve kardeşi Hüseyin katıldı. Derya babasının kendisini ve annesini dövdüğünü, bu nedenle evden kaçtığını da anlattı. Annesi Dursiye Hanım kaybolmadan önce en son eski iş yerinden arkadaşı Ahmet ile buluşmuştu. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'ı Ahmet mi öldürmüştü?
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DURSİYE'NİN ARKADAŞI AHMET BEY CANLI YAYINDA KONUŞMUŞTU
Kayıp Dursiye Sağlam'ın 3 senedir tanıştığı ve en son görüştüğü kişi Ahmet Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Aralarında bir gönül ilişkisi olmadığını iddia etti. Eşinden uzaklaştırma alıp, bekâr evinde kalan Ahmet Bey, kayıp Dursiye'nin 2-3 hafta önce kendisinden 200 lira borç para aldığını da söyledi.
Dursiye Hanım'ı gelip birisinin alacağını bildiğini anlatan Ahmet Bey, o kişiyi görmediğini çünkü Dursiye Hanım'ın kendisini beklemesini istenmediğini de söyledi. Telefon kayıtları, plaka takip sistemi ve mobese kayıtlarından emniyetin ifadeleri doğrulatma şansı olduğunu söyleyen Müge Anlı, Ahmet Bey'i stüdyoya davet etse de tehdit aldığını iddia ederek, gelmek istemedi.