Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! "Ablam" dediği kadınla ilişki yaşadı, canice öldürdü, cesedi ise...

Dursiye Sağlam 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. 2 çocuk annesi Dursiye Hanım'ı aramaya Müge Anlı canlı yayınına kızı Derya ve kardeşi Hüseyin katıldı. Derya babasının kendisini ve annesini dövdüğünü, bu nedenle evden kaçtığını da anlattı. Annesi Dursiye Hanım kaybolmadan önce en son eski iş yerinden arkadaşı Ahmet ile buluşmuştu. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'ı Ahmet mi öldürmüştü?

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