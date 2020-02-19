Kuruluş Osman'ın yıldızının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler şoke oldu
Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına bağlıyor. Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı karakterine can veren başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Osman Bey'e verdiği öğütler ile izleyicileri kendisine hayran bırakan Şeyh Edebalı dizinin en çok sevilen karakterlerinin başında geliyor. Dizinin izleyicileri Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da babası gibi oyuncu çıktı...
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. Atv ekranlarında Çarşamba günleri zirvenin gediklisi olan Kuruluş Osman 8. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...