Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…
Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin final yapacağı konuşulurken yeni sezon onayı aldığı da iddialar arasında yer alıyor. Birbiri ardına oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Çukur dizisine bir isim daha veda ediyor, peki bu isim kim olacak? Başarılı oyuncu Çukur'da fırtınalar estirmişti, nasıl ve ne zaman öleceği merak konusu oldu. İşte detaylar…
Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin final yapacağı konuşulurken yeni sezon onayı aldığı da iddialar arasında yer alıyor. Birbiri ardına oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Çukur dizisine bir isim daha veda ediyor, peki bu isim kim olacak? Başarılı oyuncu Çukur'da fırtınalar estirmişti, nasıl ve ne zaman öleceği merak konusu oldu. İşte detaylar…
Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide ayrılık haberleri de peşpeşe geliyor. Bu sezon final yapması beklenen Çukur dizisi için aksi iddialar da söz konusu. Peki Çukur'da ortalığı birbirine katan ve başarılı oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan o isim hangisi? Çukur'a kim veda ediyor? İşte yanıtı…