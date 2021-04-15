RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin final yapacağı konuşulurken yeni sezon onayı aldığı da iddialar arasında yer alıyor. Birbiri ardına oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Çukur dizisine bir isim daha veda ediyor, peki bu isim kim olacak? Başarılı oyuncu Çukur'da fırtınalar estirmişti, nasıl ve ne zaman öleceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

15.04.2021 10:28 - Son Güncelleme: 15.04.2021 10:28
Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin final yapacağı konuşulurken yeni sezon onayı aldığı da iddialar arasında yer alıyor. Birbiri ardına oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Çukur dizisine bir isim daha veda ediyor, peki bu isim kim olacak? Başarılı oyuncu Çukur'da fırtınalar estirmişti, nasıl ve ne zaman öleceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

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Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide ayrılık haberleri de peşpeşe geliyor. Bu sezon final yapması beklenen Çukur dizisi için aksi iddialar da söz konusu. Peki Çukur'da ortalığı birbirine katan ve başarılı oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan o isim hangisi? Çukur'a kim veda ediyor? İşte yanıtı…

Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

ÇUKUR KULKAN DİZİDEN AYRILIYOR!

Her hafta bir önemli karakterin öleceği diziye son olarak Ece Yaşar veda etmişti. Dizide şimdi de Genco Özak'ın oynadığı Kulkan Erdenet ölecek.

Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Genco Özak'ın canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteri, Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun karakteri tarafından öldürülecek.

Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

ÇUKUR FİNAL YAPACAK MI?

Çukur dizisinin final tarihi henüz açıklanmasa da Mayıs ayında ekranlara veda etmesi bekleniyor. Bu nedenle önemli karakterler de ölmeye devam ediyor.