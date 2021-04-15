Çukur dizisinde bir ayrılık daha! O isim diziye veda ediyor! Çukur’da fırtınalar estirmişti…

Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin final yapacağı konuşulurken yeni sezon onayı aldığı da iddialar arasında yer alıyor. Birbiri ardına oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Çukur dizisine bir isim daha veda ediyor, peki bu isim kim olacak? Başarılı oyuncu Çukur'da fırtınalar estirmişti, nasıl ve ne zaman öleceği merak konusu oldu. İşte detaylar…