Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!
Televizyonların uzun soluklu, severek izlenen Seksenler dizisine flaş oyuncu dahil oldu. Yakın zamanda usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefat haberi herkesi derin üzüntüye boğmuştu, Seksenler dizisi ile özdeşleşen oyuncunun ardından dizi de yenilenerek yeniden ekranlarda olacak. Kadroya katılan bir isim herkesi şaşırttı ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ilk oyunculuk deneyimini tatmış olacak. Hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.
Televizyonların uzun soluklu, severek izlenen Seksenler dizisine flaş oyuncu dahil oldu. Yakın zamanda usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefat haberi herkesi derin üzüntüye boğmuştu, Seksenler dizisi ile özdeşleşen oyuncunun ardından dizi de yenilenerek yeniden ekranlarda olacak. Kadroya katılan bir isim herkesi şaşırttı ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ilk oyunculuk deneyimini tatmış olacak. Hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.
TRT 1'in sevilen dizisi 9 sezondur ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir süredir yeni bölümünü göremeyen izleyiciler meraklanırken güzel müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Seksenler dizi oyuncu kadrosunu yenilemeye başladı bile, öyle bir isim var ki ilk oyunculuk deneyimini Seksenler'de tadacak. Yapımcı Birol Güven özel açıklamalar da yaptı, işte Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ve tüm gelişmeler…