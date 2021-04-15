RAMAZAN İMSAKİYE
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Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

Televizyonların uzun soluklu, severek izlenen Seksenler dizisine flaş oyuncu dahil oldu. Yakın zamanda usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefat haberi herkesi derin üzüntüye boğmuştu, Seksenler dizisi ile özdeşleşen oyuncunun ardından dizi de yenilenerek yeniden ekranlarda olacak. Kadroya katılan bir isim herkesi şaşırttı ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ilk oyunculuk deneyimini tatmış olacak. Hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.

15.04.2021 16:00 - Son Güncelleme: 15.04.2021 16:03
Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

Televizyonların uzun soluklu, severek izlenen Seksenler dizisine flaş oyuncu dahil oldu. Yakın zamanda usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefat haberi herkesi derin üzüntüye boğmuştu, Seksenler dizisi ile özdeşleşen oyuncunun ardından dizi de yenilenerek yeniden ekranlarda olacak. Kadroya katılan bir isim herkesi şaşırttı ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ilk oyunculuk deneyimini tatmış olacak. Hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

TRT 1'in sevilen dizisi 9 sezondur ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir süredir yeni bölümünü göremeyen izleyiciler meraklanırken güzel müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Seksenler dizi oyuncu kadrosunu yenilemeye başladı bile, öyle bir isim var ki ilk oyunculuk deneyimini Seksenler'de tadacak. Yapımcı Birol Güven özel açıklamalar da yaptı, işte Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ve tüm gelişmeler…

Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

SEKSENLER DİZİ KADROSUNA ZEYNEP DMEİREL DAHİL OLDU!

Seksenler dizisinde Fenerbahçe'nin ünlü kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel katıldı. Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Demirel, İlk oyunculuk deneyimini Seksenler dizisinde yapacak.

Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlanan Zeynep Demirel, ' Seksenler'i yakından takip ettiğini ve TRT 1 ekranlarında üstad oyuncularla birlikte kamera karşısına geçeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

Dizinin senarist ve yapımcısı Birol Güven ise Zeynep Demirel'in oynayacağı rol hakkında bilgi vermezken Zeynep'in ve diziye yeni katılacak olan yeni oyuncu arkadaşların diziye çok şeyler katacağını ekledi.