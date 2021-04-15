Seksenler dizisine flaş oyuncu! İlk oyunculuk deneyimini tadacak! Hangi karaktere hayat vereceği meraklandırdı!

TRT 1'in sevilen dizisi 9 sezondur ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir süredir yeni bölümünü göremeyen izleyiciler meraklanırken güzel müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Seksenler dizi oyuncu kadrosunu yenilemeye başladı bile, öyle bir isim var ki ilk oyunculuk deneyimini Seksenler'de tadacak. Yapımcı Birol Güven özel açıklamalar da yaptı, işte Seksenler dizisinin yeni oyuncusu ve tüm gelişmeler…