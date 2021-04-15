RAMAZAN İMSAKİYE
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Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine 623 Bin Lira kaptırdı

Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine 623 Bin Lira kaptırdı
15.04.2021 13:48
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60....

41 yaşındaki Arzu Hanım, sevgilisi İsa Bey ile ilk 3 ay çok iyiyken sonradan bir anda kendisine ben evlendim ayrıldım, 1 kızım var dediğini aktardı. İsa Bey'in Şubat ayında ben işten çıktım dediğini anlatan Arzu Hanım, İsa Bey'in ben kızımın yanına gideceğim ama param yok demesi üzerine kendisinden para istediğini, sonradan da vergi borçlarını da ödeme olayı olduğunu, yavaş yavaş para yolladığını dile getirdi. Hatta sonradan elinde olan dükkanı da sattığını belirten Arzu Hanım, toplam verdiği paranın 600 Bin TL'ye ulaştığını, sırf sevgilisinin elindeki evi satıp kendi parasını ödemesi için para verdiğini dile getirdi. Bir gün kardeşinin kimlik numarası ile İsa Bey'i kontrol ettiğini, orada İsa Bey'in evli olduğunu öğrendiğini, sevgilisine sorduğunu ama kabul etmediğini sonradan sevgilisinin eşine ulaştığını, ondan sonra da olayların koptuğunu, İsa Bey'in kendisinden uzaklaştığını ileri sürdü.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları