Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? "Çiçek sular gibi suladık" demişti
Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! "Çiçek sular gibi suladık" demişti... DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım, 5 yıl önce darp edilip ölüme terk edilen kardeşinin ölümüyle ilgili neler saklıyor? Muammer Bey kayınvalidesi Fatma Hanım hakkında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muammer Bey, kayınvalidesinin ceset yeri ile ilgili bir şey anlatmadığını ama "Kardeşimi halıya sardılar, iki kişi geldi aldı götürdü" diye anlattığını, hatta o an telefonu kendisi değil annesinin açtığını "Gel kayınvaliden her şeyi itiraf edecekmiş" dediğini, sonra telefonda kendisinin konuştuğunu "Dayını Cemal öldürdü, halıya cesedi sardılar iki kişi geldi götürdü" dediğini iddia etti. İşte detaylar...
29.08.2022 11:35 - Son Güncelleme: 29.08.2022 11:58
"ÇİÇEK SULAR GİBİ SULADIK" DEMİŞTİ
Müge Anlı'da ortaya çıkıyor! DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu?
15. sezon yayın hayatına bugün başlayan Müge Anlı'nın ilk konusu DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır ölümü oldu.
Radyocu DJ Gezgin'i kim, neden öldürdü? 5 yıl önce yaşanan olayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.