Müge Anlı'da olay itiraf! Sapık muavin Mücahit ifşa oldu Ayşe Bağcı'nın o sözleri mide bulandırdı: "Başkasıyla birlikte olmamı söyledi sonra..."
Müge Anlı'da olay itiraf! Sapık muavin Mücahit ifşa oldu Ayşe Bağcı'nın sözleri mide bulandırdı. Atv ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona da birbirinden ilginç konu ve olaylarla başladı. Onlardan biri de Ayşe Bağcı oldu. Kızları Ayşe'nin otobüs yolculuğunda tanıştığı evli muavinin yanında olduğunu ifade eden acılı anna babanın yüzü güldü. Bugün Müge Anlı canlı yayınında ailesine kavuşan Ayşe Bağcı, itirafıyla ağızları açık bıraktı.
01.09.2022 11:29 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:52
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ŞOK İTİRAF!
"Ferhat ile Şirin aşkı yaşayacağız" demişlerdi... Müge Anlı'da olay itiraf! Sapık muavin Mücahit ifşa oldu Ayşe Bağcı'nın o sözleri mide bulandırdı.
AYŞE BAĞCI AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ!
Bugün Müge Anlı canlı yayında hem mutlu hem de ağızları açık bırakan anlar yaşandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaki anne va babasının yanına getirilen Ayşe Bağcı, muavin Mücahit'le arasında geçenleri anlattı.
"7. günün sonunda evli olduğunu söyledi bana. Elinde görüntülerimin olduğunu düşündüm ama bulamadım" diyen Ayşe Bağcı'nın bir sonraki itirafı herkesi şaşkına çevirdi.