ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...
ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman ve Kardeşlerim dizisi için geri sayım başladı. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen Atv yeni sezonda da zirvenin sahibi olacak. İşte merakla beklenen Atv dizileri hakkında detaylar...
ATV YENİ SEZONA BOMBA GİBİ GİRİŞ YAPIYOR!
Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman ve Kardeşlerim için geri sayım başladı.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI
Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın jenerik müziği için stüdyoya girildi. Merakla beklenen dizinin müziği ünlü söz yazarı Günay Çoban ve başarılı besteci Alp Yenier imzasını taşıyor.
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Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi.