ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

Tanıtımı ile şimdiden büyük dikkat çeken "Söyle Yüreğim" adını taşıyan jenerik şarkısı ile de çok konuşulacak. Yürekleri ısıtan anlatımı ve güçlü hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.