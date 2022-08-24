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ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman ve Kardeşlerim dizisi için geri sayım başladı. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen Atv yeni sezonda da zirvenin sahibi olacak. İşte merakla beklenen Atv dizileri hakkında detaylar...

24.08.2022 16:05 - Son Güncelleme: 24.08.2022 16:15
ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

ATV YENİ SEZONA BOMBA GİBİ GİRİŞ YAPIYOR!

Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman ve Kardeşlerim için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın jenerik müziği için stüdyoya girildi. Merakla beklenen dizinin müziği ünlü söz yazarı Günay Çoban ve başarılı besteci Alp Yenier imzasını taşıyor.

ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

KARDELEN'İN SESLENDİRDİĞİ "SÖYLE YÜREĞİM" KALBİNİZE DOKUNACAK!

Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi.

ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

Şarkıyı stüdyoda seslendiren isim ise Kardelen oldu.

ATV yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Kardeşlerim...

Tanıtımı ile şimdiden büyük dikkat çeken "Söyle Yüreğim" adını taşıyan jenerik şarkısı ile de çok konuşulacak. Yürekleri ısıtan anlatımı ve güçlü hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

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