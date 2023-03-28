Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! "10 yıldır üzerinde çalıştığım...." Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal!

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı Yüzyıllık Mucize dizisi geçtiğimiz gün ekranlarda yerini aldı. Hikayesiyle dikkat çeken dizi, cephede şehit olduktan sonra tekrar dirilen ve 130 yıl boyunca yaşlanmayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Diziyi gören Özcan Deniz'den ise şoke eden bir paylaşım geldi. Senaryonun kendisine ait olduğunu belirten Deniz, kanıtlarıyla konuştu. Peki, paylaşımlarıyla Yüzyıllık Mucize dizisini hedef alan ünlü sanatçı doğru mu söylüyor? İşte detaylar...