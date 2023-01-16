Müge Anlı Palu ailesinin son durumunu açıkladı! Suç makinesi Tuncer Ustael'den mahkeme heyetine: "Vicdanıyla baş başa bırakıyorum"
Müge Anlı Palu ailesinin son durumunu açıkladı! Suç makinesi Tuncer Ustael'in vicdan muhakemesi gündem oldu. 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosya, ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile yeniden açıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Palu ailesi olayı davasında flaş gelişme yaşandı. Müge Anlı Palu ailesinin son durumunu ve Tuncrer Ustael'in yaptıklarını açıkladı. İşte Dünya gündemine yerleşen Palu ailesi olayında son gelişmeler...
"VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"
Müge Anlı Palu ailesinin son durumunu açıkladı! Suç makinesi Tuncer Ustael'den mahkeme heyetine olay sözler...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda konulardan biri de Palu ailesi olmaya devam ediyor.
Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu bulunan dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını istedi. Sanık Hava Palu'nun avukatı, müvekkili hakkında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rapor alınması talebinde bulundu.